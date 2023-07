9 Ein Superstar, der die 1500 Gäste im Festzelt begeisterte: Helene Fischer ist anlässlich des Firmenjubiläums in Burladingen aufgetreten. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Zum 100. Geburtstag seiner Firma hat der Trigema-Chef Wolfgang Grupp sich und seiner Belegschaft ein Konzert mit dem Schlagerstar Helene Fischer geschenkt. Es wurde ein Party, wie sie Burladingen noch nie erlebt hat.









Burladingen - Der Affe ist als Erster da. Rote Brille, ein Mikrofon in der Hand sitzt Schimpanse Charly überlebensgroß vor dem Festzelt an der Durchgangsstraße von Burladingen auf der Schwäbischen Alb und begrüßt die Gäste. Selbstverständlich ist das werbetaugliche Firmenmaskottchen mit dabei, wenn der traditionsbewusste Textilhersteller feiert: 100 Jahre Trigema, die Hälfte davon mit Wolfgang Grupp an der Spitze, der an diesem Samstagabend seiner Betriebsfamilie eine Party schenkt, wie sie das Städtchen mit 12 000 Einwohnern im Herzen der Schwäbischen Alb wohl noch nie erlebt hat: Schon Stunden vor Beginn der Feier sammeln Busse aus dem umliegenden Orten die Mitarbeiter ein, grüppchenweise stehen sie in bester Abendgarderobe abholbereit auf den Bürgersteigen. Die Straßen rund um die Firmenzentrale sind verstopft, ein Helikopter landet, in schwarzen Limousinen rollt die Prominenz an.