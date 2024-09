König Charles III. (75) und Ehefrau Königin Camilla (77) haben am Samstag Edinburgh einen Besuch abgestattet, um das 25. Jubiläum des schottischen Parlaments zu würdigen. Mit ihren Outfits huldigten die beiden die schottische Kultur.

Charles trug laut britischer "Daily Mail" für die Jubiläumsfeier einen Kilt mit maßgeschneidertem Tartan. Das Stoffmuster in Hellgrün, Marineblau und Hellrot wurde speziell für den Jahrestag seiner Krönung entworfen und trägt den Namen "The King Charles III Tartan". Der Stoff ist den Mitgliedern der königlichen Familie vorbehalten und darf nur auf Anweisung des Königshauses hergestellt werden. Zum Kilt trug Charles eine Gürteltasche (Sporran), ein schwarzes Jackett mit Weste und eine Krawatte in den Farben des Kilts.

Seine Ehefrau trug einen blauen Mantel mit Tartan-Kragen und einen grünen Hut mit Feder. Besonders ein weiteres Accessoire wurde zum Blickfang: Wie die "Daily Mail" berichtet, trug Camilla eine Diamant-Distel-Brosche, die Königin Mary (1867-1953) gehörte und an Queen Elizabeth II. (1926-2022) weitervererbt wurde. Die Distel gilt als das nationale Symbol Schottlands.

König Charles spricht über Liebe zu Schottland

"Bei der heutigen Veranstaltung zur Feier des 25-jährigen Bestehens des schottischen Parlaments trafen der König und die Königin auf 'Community Heroes' - Menschen, die in ihren Gebieten viel bewegen - sowie auf junge Menschen aus allen Teilen des Landes", hieß es auf dem offiziellen Instagram-Account der Royal Family. "Ihre Majestäten wurden vom First Minister Schottlands, John Swinney, und anderen schottischen Parteivorsitzenden begrüßt." Die dazugehörige Bilderreihe zeigt den König und die Königin gut gelaunt im Austausch mit den Gästen.

Zudem teilte der Account einen Clip von der Rede des Königs vor dem schottischen Parlament, in der er "von der tiefen Zuneigung seiner Familie zu Schottland und der dauerhaften Beziehung zwischen dem Parlament, der Krone und dem schottischen Volk" sprach. "Am Ende eines jeden Tages verbindet uns alle unsere Liebe zu Schottland", erklärte er in seiner Ansprache. "Natürlich wegen seiner Schönheit, aber auch wegen seiner Charakterstärke, die auf der außergewöhnlichen Vielfalt seiner Menschen basiert, deren Vielfalt an Ideen, Fähigkeiten, Energie, Leidenschaften und oft tief verwurzelten Überzeugungen niemals aufhört, mich zu inspirieren."