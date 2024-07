Jubiläum der Stadtgründung: Remseck feiert ein Jahr lang Geburtstag

Es war gewissermaßen eine Zwangsehe, als Hochdorf, Hochberg, Aldingen, Neckargröningen und Neckarrems im Rahmen der Kommunalreform am 1. Januar 1975 zu einer Gemeinde verschmolzen sind. Doch im Gegensatz zu manch zwischenmenschlicher Verbindung ist die Allianz mit dem Namen Remseck nicht zerbrochen, sie wurde im Gegenteil 1993 sogar um die frühere US-Siedlung Pattonville erweitert und kann 2025 quasi Goldene Hochzeit feiern. Denn dann steht das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen an, das entsprechend zelebriert werden soll.

Alle Stadtteile sollen mitmischen

„Wir machen aber bewusst nicht einen Galaabend oder einen riesigen Festumzug“, sagt der Oberbürgermeister Dirk Schönberger. Man wolle sich nicht auf ein einziges Highlight konzentrieren, sondern von Januar bis Dezember immer wieder Akzente setzen. Dieser Ansatz ermöglicht es auch, dass alle Stadtteile zum Zuge kommen.

Lesen Sie auch

Das Programm ist noch nicht bis ins letzte Detail festgezurrt. Auf die Bürger werde man beispielsweise erst noch zugehen, damit sie Ideen und Vorschläge beisteuern können, sagt Isabell Schmidt, die im Jubeljahr das Team Repräsentation koordiniert. Doch ein Grundstock steht bereits, auf den in den nächsten Monaten aufgebaut werden kann.

Darunter sind auch Events, die ohnehin einen festen Platz im Terminkalender haben, aber 2025 unter dem Motto „50 Jahre Remseck“ stehen und mit entsprechenden Aktionen angereichert werden wie das Marktplatzfest. Ähnliches gilt für die Zwölf-Stunden-Wanderung durchs Remstal, die sich stets außerordentlicher Beliebtheit erfreut. „Dabei sollen wir das erste Mal Start- und Zielort sein“, erklärt Schönberger.

Die Streckenlänge variiert von Jahr zu Jahr, die kürzeste Distanz waren 37 Kilometern, der längste Marsch endete erst nach fast 80 Kilometern. Grundintention ist, dass tatsächlich jeder die volle Route unter die Füße nimmt und alle gemeinsam starten – was dann auch mal mitten in der Nacht sein kann. Schönberger will sich dafür stark machen, dass man es zum Jubiläum nicht übertreibt und maximal 50 Kilometer absolviert werden. „Ich bin der Meinung, ab dann ist der Genuss vorbei“, sagt der Oberbürgermeister. So oder so sei das Event in der Regel schnell ausgebucht. Zu Christi Himmelfahrt am 29. Mai wird die Tour stattfinden.

Der Remsecker Dirigent Patrick Strub tritt im Juli auf. Foto: Lichtgut/Oliver Willikonsky

Patrick Strub dirigiert bei Kammerkonzert

Ein Höhepunkt verspricht zudem ein Kammerkonzert im Juli zu werden, bei dem der renommierte Remsecker Dirigent Patrick Strub den Takt vorgeben wird. „Er hat angedacht, ein Laufkonzert zu machen, etwas sehr Dynamisches, damit man sich nicht nur hinsetzt und schweigt“, erklärt die Gesamtkoordinatorin Vanessa Spindler. Die Musik solle entweder in der Stadthalle oder am Neckarstrand erklingen. „Außerdem holen wir die Street-Food-Fiesta nach Remseck“, verkündet Spindler. Die Food-Trucks würden sich voraussichtlich vom Marktplatz bis zum Strand aufreihen. Ebenfalls am Neckarufer sei eine Party geplant, bei der die Musik in Kopfhörern erklingt und die Gäste dann tanzen können. „Um auch für die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen ein Highlight zu haben“, sagt Spindler. Die Jugendmusikschule habe auch einiges in petto, wolle zum Beispiel einen Gig mit Bands auf die Beine stellen.

Der OB selbst probiert mit der blauen Couch ein neues Format aus. Das Sofa wird abwechselnd in den verschiedenen Stadtteilen aufgestellt, Schönberger darauf Platz nehmen. Vorbeispazierende Bürger haben die Gelegenheit, niederschwellig mit ihm ins Gespräch zu kommen. Die jährliche Busrundfahrt für frisch Zugezogene durch die Stadtteile mit der Verwaltungssitze als Reiseleitung wird ebenfalls wieder angeboten, allerdings mit der Besonderheit, dass die Tour in Aldingen mit einer Feier beim Bürgerhaus ausklingt – das vor 15 Jahren eingeweiht wurde, also 2025 auch ein kleines Jubiläum feiert. Ferner sind Stadtführungen in Hochdorf, Hochberg und Co. angedacht. Im immer noch neuen Rathaus ist ein Tag der offenen Tür vorgesehen.

OB Dirk Schönberger probiert ein neues Talk-Format aus. Foto: Simon Granville

Zum Jubiläum soll eine Zeitschrift herausgebracht werden

Los geht der Programm-Reigen mit dem Neujahrsempfang. Das Team aus dem Archiv wird hierbei auf 50 Jahre Stadtgeschichte zurückblicken, den Vortrag mit historischen Fotos garnieren. Eine Jubiläumszeitschrift soll ebenso herausgegeben werden.

„Das Jahr soll schließlich mit einem Ball abgeschlossen werden“, sagt Vanessa Spindler. Mit im Boot sei bei diesem Ereignis die Tanzschule Royal Dance, deren Betreiber Andrzej Cibis und Victoria Kleinfelder-Cibis aus der TV-Show „Let’s Dance“ bekannt sind.

Die Stadt Remseck hat weitere Projekte in der Pipeline, hofft aber auch, dass sich die Bürger mit eigenen Ideen einbringen. Wenn das Jubiläums-Logo abschließend Form angenommen hat, werde man in die Offensive gehen und die Remsecker gezielt dazu aufrufen, sich im Jubeljahr zu beteiligen, sagt Vanessa Spindler. Wer mag, kann Ideen und Vorschläge per E-Mail an 50Jahre@remseck.de einreichen.

Erst Aldingen, dann Remseck

Union

Die Gemeinden Aldingen, Hochberg, Hochdorf, Neckargröningen und Neckarrems schlossen sich im Zuge der Kommunalreform am 1. Januar 1975 zu einer Gemeinde zusammen. Zunächst hieß die Union nach dem bis heute einwohnerstärksten Partner Aldingen. Das schmeckte aber einigen anderen nicht so recht. Man verständigte sich auf den Namen Remseck, wie die Kommune seit 1. Juli 1977 heißt.

Zuwachs

Die ehemalige US-Siedlung Pattonville, das als Zweckverband mit Kornwestheim verwaltet wird, stieß als sechster Stadtteil 1993 zur Remseck-Familie. Entsprechend wuchs die Einwohnerzahl auf mehr als 20 000, auch wegen der 1999 eingeweihten attraktiven Stadtbahnverbindung nach Stuttgart, sodass die Kommune heute Große Kreisstadt ist.