11 So sah die Formel 1 in ihren ersten Jahren aus: Der Italiener Alberto Ascari rast über den Nürburgring. Foto: dpa

Beim Großen Preis von China wird das 1000. Formel-1-Rennen ausgetragen. Wir blicken zurück auf große Momente, große Geschichten und große Figuren der Königsklasse.

Stuttgart - Was für ein Jubiläum! In China findet das 1000. Formel-1-Rennen statt. Startschuss war am 13. Mai 1950 in Silverstone, damals gewann der Italiener Giuseppe Farina den ersten Grand Prix der Serie. Was in den fast 70 Jahren Formel-1-Geschichte geschah, war geprägt von Tragödien, Skandalen, großen Rennen und großartigen Helden. Wenn man bedenkt, dass Michael Schumacher allein 91 von 1000 Rennen gewonnen hat, zeugt diese Quote durchaus von seiner Einzigartigkeit. Man muss aber auch bedenken, dass im ersten Formel-1-Jahr gerade mal sieben Grand Prix ausgefahren wurden – in der Saison sind es 21. Allerdings wurde damals schon in Monaco, Spa und Monza gefahren, so wie auch heute.

In unserer Bildergalerie blicken wir zurück auf 10 große, aber auch denkwürdige Momente der Formel-1-Geschichte.