Jubiläum bei Huober: Das Unternehmen, das die Brezel revolutionierte

1 Arlend Huober (Mitte) mit seinen Mitarbeitern in der Brezel-Produktion. Foto: Werner Kuhnle

Sechs Millionen Brezeln pro Tag, hergestellt mit viel Achtsamkeit. Die Firma Huober in Erdmannhausen lebt Brezeln und war bio, als den Begriff noch keiner kannte.











Brezeln haben ja im weitesten Sinne eine Herzform. Das passt ganz gut, denn eines wird bei Huober Brezel in Erdmannhausen schnell deutlich: Hier wird mit dem Herzen geschafft. Vieles, fast alles, was Arlend Huober über die Firma und ihre Geschichte erzählt, klingt ganz anders, als man es vielleicht vermutet hätte. Gleich vor der Tür zur Backstube kommt beispielsweise die erste überraschende Erkenntnis: „Von der Art, wie wir im Grundsatz arbeiten, hat sich in den vergangenen 75 Jahren nichts verändert“, sagt Arlend Huober, der gemeinsam mit seinem Bruder Johannes Huober in dritter Generation die Geschicke der Erdmannhäuser Firma leitet.