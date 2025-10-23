Der Neubau des Kultur-, Event- und Messetempels im Stadtkern wurde vor genau 25 Jahren eröffnet. Am Sonntag wird das Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür gefeiert.
Eigentlich ist es sogar ein Doppel-Jubiläum, das an diesem Sonntag in Schorndorf gefeiert wird: 125 Jahre Barbara-Künkelin-Halle. Und: 25 Jahre Barbara-Künkelin-Halle. Denn die ursprüngliche Halle öffnete am 25. Oktober 1900 ihre Pforten. Auf den Tag genau 100 Jahre danach folgte dann die Premiere in dem Nachfolgebau mitten in der Stadt. An diesem Sonntag können Interessierte beim Tag der offenen Tür hinter die Kulissen der Künkelin-Halle schauen.