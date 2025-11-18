Zur 4500. Folge wird es emotional am Fürstenhof: Hildegard und Alfons Sonnbichler erneuern ihr Eheversprechen nach 50 gemeinsamen Jahren. Doch die Feier ist gleichzeitig ein Abschied - ein Serienliebling verlässt die Serie und überrascht das Jubelpaar mit einem ganz besonderen Geschenk.

Die ARD-Serie "Sturm der Liebe" erreicht einen besonderen Meilenstein: Am 18. November flimmert die 4500. Folge über die Bildschirme. Im Zentrum des Jubiläums stehen Hildegard (Antje Hagen) und Alfons Sonnbichler (Sepp Schauer), die ihr 50-jähriges Ehejubiläum feiern und noch einmal vor den Altar treten. Für das Fest reisen fünf besondere Gäste an den Fürstenhof: Sohn Alexander (Gregory B. Waldis), Enkel Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag), Clara Lechner (Jeannine Michèle Wacker), Nicole Alves (Dionne Wudu) und Alfons' Bruder Günther Sonnbichler (Johann Schuler).

Antje Hagen und Sepp Schauer zeigen sich gerührt von der besonderen Ehre. "Nach so vielen Hochzeiten, die wir im Fürstenhof schon hatten, ist es etwas ganz Besonderes, nun auch die eigene 'goldene' feiern zu dürfen", erklärt Sepp Schauer dem Sender. Seine Kollegin pflichtet ihm bei: "Es ist wirklich schön, für so ein Ereignis im Mittelpunkt zu stehen. Wir schätzen uns privat genauso wie als Kollegen - das merkt man einfach."

Ein Abschied mit musikalischem Geschenk

Doch die Jubiläumsfolge bringt nicht nur Anlass zum Feiern,, sondern auch einen emotionalen Wendepunkt für die Serie. Dr. Michael Niederbühl, gespielt von Erich Altenkopf, verlässt nach 16 Jahren voller Liebe, Freundschaften und medizinischer Notfälle die Telenovela. Sein Abschied wird auch zu einem unvergesslichen Moment für das Sonnbichler-Paar.

Zu ihrer Goldenen Hochzeit trägt Altenkopf sein selbst komponiertes und getextetes Lied "Unsere Liebe" am Klavier vor. Der Schauspieler zeigt sich bei den Dreharbeiten tief bewegt: "Dass ich mein eigenes Lied, das ich selbst komponiert und getextet habe, auch noch hier selber spielen darf - vor dem wunderbarsten Paar von 'Sturm der Liebe', den Sonnbichlers: Das ist natürlich das größte Geschenk und der schönste Abschied, den ich mir vorstellen kann!", wird er vom Sender zitiert.

Wo und wann läuft die Jubiläumsfolge?

Die emotionale 4500. Folge läuft am Dienstag (18.11.) um 15:10 Uhr im Ersten. Wer nicht warten möchte, findet die Episoden vorab in der ARD-Mediathek.