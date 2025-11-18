Zur 4500. Folge wird es emotional am Fürstenhof: Hildegard und Alfons Sonnbichler erneuern ihr Eheversprechen nach 50 gemeinsamen Jahren. Doch die Feier ist gleichzeitig ein Abschied - ein Serienliebling verlässt die Serie und überrascht das Jubelpaar mit einem ganz besonderen Geschenk.
Die ARD-Serie "Sturm der Liebe" erreicht einen besonderen Meilenstein: Am 18. November flimmert die 4500. Folge über die Bildschirme. Im Zentrum des Jubiläums stehen Hildegard (Antje Hagen) und Alfons Sonnbichler (Sepp Schauer), die ihr 50-jähriges Ehejubiläum feiern und noch einmal vor den Altar treten. Für das Fest reisen fünf besondere Gäste an den Fürstenhof: Sohn Alexander (Gregory B. Waldis), Enkel Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag), Clara Lechner (Jeannine Michèle Wacker), Nicole Alves (Dionne Wudu) und Alfons' Bruder Günther Sonnbichler (Johann Schuler).