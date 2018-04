Jubiläum: 300 Jahre Ludwigsburg Kretschmann und Köhler beim Festakt

Von mat 17. April 2018 - 15:48 Uhr

Horst Köhler und Winfired Kretschmann kommen ins Forum am Schlosspark. Foto: Pascal Thiel

Die Stadt wirbt mit prominenten Namen für das Jubiläum der Stadterhebung: ein ehemaliger Bundespräsident und ein amtierender Ministerpräsident sind für den 4. Mai angekündigt.

Ludwigsburg - Die Stadt Ludwigsburg wirbt mit prominenten Namen für das Jubiläum zu 300 Jahren Stadterhebung: Für den Festakt im Forum am Schlosspark am Freitag, 4. Mai, um 19 Uhr werden der frühere Bundespräsident Horst Köhler sowie Ministerpräsident Winfried Kretschmann als Redner erwartet. Außerdem wird Oberbürgermeister Werner Spec mit Marie-Noëlle Biguinet, der Bürgermeisterin der Partnerstadt Montbéliard, sowie Paula Haerle, der Sprecherin des Burkina-Faso-Komitees am Mörike-Gymnasium, über das Thema „Stadt leben im 21. Jahrhundert – lokal handeln, europäisch denken, gemeinsam Verantwortung übernehmen“ diskutieren. Frank Baasner, Direktor des Deutsch-Französischen Instituts Ludwigsburg, moderiert die Runde. Musik gibt es vom Ludwigsburger Sinfonieorchester. Im Anschluss steht ein Empfang im Bürgersaal des Forums auf dem Programm.

Kostenlose Restkarten für den Festakt gibt es beim Abonnement-Büro des Forums, Mathildenstraße 29, unter Telefon 0 71 41 / 910 39 18 oder nach E-Mail an abonnement@ludwigsburg.de.