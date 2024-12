Jubiläum 2025: 50 Jahre Freibad Oberes Bottwartal wird mit Open-Air-Festival gefeiert

Das ganze Jahr 2025 gibt es im Freibad in Oberstenfeld Programm. Jeden Monat gibt es ein Highlight. Anfang Juli ein ganzes Jubiläumswochenende.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Das Mineralfreibad Oberes Bottwartal wird 50 Jahre alt. Die Besucher erwartet 2025 eine Saison voller außergewöhnlicher Erlebnisse verspricht der von den Kommunen Beilstein und Oberstenfeld getragene Zweckverband in einer Pressemitteilung. Jeden Monat werde ein Highlight geboten. Geplant sind After-Work-Partys, ein Tag der Schulen, ein Seepferdchen-Tag, eine Arschbombenmeisterschaft und ein Tag der Vereine. Ein besonderes Highlight soll das Jubiläumswochenende vom 4. bis 6. Juli sein.

Musikalische Partyzone

Los geht’s am Freitag, 4. Juli mit einem Festakt, in dem nicht nur die Geschichte des Mineralfreibads gewürdigt wird, sondern mit dem mit Live-Musik, einer Modeschau und Überraschungen auch der Startschuss für das Jubiläumswochenende gegeben wird.

Am Samstag, 5. Juli, steigt dann das Hydron Festival. Das Open-Air-Event soll das Freibad in eine musikalische Partyzone verwandeln, kündigen die Veranstalter an. Auf mehreren Bühnen treten internationale Künstler auf, die ein breites Spektrum von elektronischen Beats bis zu Partyhits abdecken.

Das Freibad in Oberstenfeld wurde 2018 in einem Verbraucherportal als schönstes Freibad in ganz Deutschland gerankt. Foto: Werner Kuhnle

Am Sonntag, 6. Juli, gibt es dann einen Familientag und einen Sundowner. Auf dem Programm stehen unter anderen der Kika-Tanzalarm und ein Konzert.

Erste 100-Meter-Rutsche Deutschlands

Der Blick ins Archiv zeigt: Die Eröffnung des Mineralfreibads am 4. Juli 1975 brachte die Menschen aus dem Oberen Bottwartal zusammen. Das heutige Schwimmerbecken bildete den zentralen Schauplatz, um den sich Hunderte von Besuchern versammelten.

Nur sieben Jahre nach der Eröffnung wurde ein Meilenstein gesetzt: 1982 entstand die erste 100-Meter-Rutsche Deutschlands. 2007 wurde das Bad modernisiert. Die alten Beckensteine wurden durch Edelstahl ersetzt.

Im Sommer 2018 war die Freude dann besonders groß. Ein Verbraucherportal ermittelte ein Ranking der beliebtesten Freibäder in ganz Deutschland und der Gewinner lag in Baden-Württemberg, genauer gesagt in Oberstenfeld. 60 000 Google-Kundenbewertungen zu 360 Freibädern wurden ausgewertet. Das Mineralfreibad hatte die besten Noten. Im Schnitt vergaben die Nutzer 4,7 von fünf möglichen Sternen.

Der Vorverkauf für das Hydron Festival läuft bereits. Karten können über die Homepage des Freibades www.50jahre-mineralfreibad.de und die Homepage des Festivals www.hydron-openair.de gebucht werden.