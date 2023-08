„Finally we live in a hideaway“, singt Joy Denalane in ihrer neuen Single „Hideaway“, die am 4. August erscheint. Der soulige Song besticht durch seine angenehme Leichtigkeit und Disco-Stimmung. Diese entspannte Atmosphäre muss wohl auch gewollt sein. Denn Joy Denalane richtet die Songzeilen offensichtlich an ihren Lebenspartner Max Herre.

Der gebürtige Stuttgarter und die Berliner Sängerin sind nicht nur beruflich ein Paar, sondern auch privat, wenn auch mit Unterbrechung. Sie haben zwei gemeinsame, und mittlerweile erwachsene, Kinder.

Das Album „Willpower“ folgt im Herbst

Und darum dreht sich auch der Song: Die Kinder sind aus dem Haus, eine neue Freiheit steht an – vielleicht auch ein bisschen Wehmut – und wie wollen wir unsere Zeit künftig gemeinsam verbringen? Alles ist offen: „Waking up with the birds / Cause boy we deserve to be finally free / Like we’re the last two on earth“, heißt es bei Denalane.

Ungewöhnlich ist der Song auch deshalb, weil Denalane diesmal nicht auf Deutsch, sonedern auf Englisch singt. „Hideway“ ist eine Auskoppelung aus ihrem neuen Album „Willpower“, das für den Herbst angekündigt ist. Denalane hat „Willpower“ mit ihrem Ehemann Max Herre produziert. Es ist ihr erstes Album seit 2020 und das sechste Album, an dem sie mit Max Herre zusammen gearbeitet hat. Erscheinungstermin ist der 6. Oktober 2023.