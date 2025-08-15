Journalist in Gaza: Warum der Tod von Anas al-Sharif Fragen zum Schutz von Journalisten aufwirft

Anas al-Sharif wird bei einem Luftangriff in Gaza getötet. Sein Tod entfacht eine Diskussion über den Umgang mit Journalisten und der Pressefreiheit in diesem Gebiet.
„Wenn meine Worte euch erreichen, dann hat Israel es geschafft, mich zu töten und meine Stimme zum Schweigen zu bringen“ – das sind die letzten Worte von Anas al-Sharif. Der 28-jährige Journalist und Vater zweier Kinder wurde am 10. August zusammen mit fünf weiteren Journalisten gezielt von der israelischen Armee getötet. Es war ein Luftangriff auf ein Pressezelt in Gaza-Stadt. Mit Anas al-Sharif starb einer der prominentesten Reporter, die noch aus dem Norden des Gazastreifens berichteten.