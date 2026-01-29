Journalismus: Marietta Slomka warnt vor Verhältnissen wie in den USA

Moderatorin Marietta Slomka sieht die Entwicklungen der Medien in den USA als Warnsignal. Sie hofft, dass es hierzulande nicht ähnlich kommt. «Das ist eine Sorge, die ich wirklich habe.»
Mainz/Köln - Die ZDF-Journalistin und "heute journal"-Moderatorin Marietta Slomka warnt vor US-ähnlichen Verhältnissen in der deutschen Medienlandschaft. "In den USA sagt es sehr viel über die politische Haltung aus, ob man CNN oder Fox News schaut. Diese Form der Fragmentierung halte ich für hochproblematisch", sagte die 56-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Ich hoffe sehr, dass wir uns in Deutschland nicht in diese Richtung bewegen." Das sei eine Sorge, die sie wirklich habe.