Josip Cacic vom TSV Weilimdorf: Futsal-Kapitän auf Titelkurs – nach zehn Jahren winkt Meister-Abschied

1 Josip Cacic (li.) setzte sich mit dem TSV Weilimdorf im Halbfinale gegen den HSV durch. Foto: IMAGO/Lobeca

Seit es Futsal beim TSV Weilimdorf gibt, ist Josip Cacic am Ball. Holt er am Samstag in der Scharrena mit dem TSV die vierte Deutschen Futsal-Meisterschaft, dann ist die Karriere des 35-Jährigen beendet – und der Verein verliert sein Herzstück.











Ehefrau Kristina und die Kinder Lovre (4) und Zara (1) sind ohnehin Stammgäste bei den Spielen, doch diesmal reisen auch die Eltern extra aus Kroatien an. Das zeigt: Es steht etwas Besonderes an. Wenn alles nach Plan läuft, wird Josip Cacic an diesem Samstag (18 Uhr/Scharrena) in der zweiten Partie um die Deutsche Futsal-Meisterschaft gegen Jahn Regensburg Futsal das letzte Spiel seiner Karriere bestreiten.