OB-Wahl in Stuttgart Leicht höhere Wahlbeteiligung bei OB-Wahl in Stuttgart erwartet

Stuttgart wählt. Per Brief oder direkt und mit Maske. Am Abend sollte eigentlich feststehen, wer als neuer Oberbürgermeister regieren wird. Aber die Favoriten liegen in den Umfragen so nah beieinander, dass es wahrscheinlich eine weitere Wahl geben wird.