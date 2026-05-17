Schauspieler Josh Duhamel ist zum dritten Mal Vater geworden. Auf Instagram verkündete er die Geburt seiner Tochter Rocca de Leon - sein zweites Kind mit Ehefrau Audra Mari.

Josh Duhamel (53) ist zum dritten Mal Vater geworden. Am Samstag (16. Mai) gab der US-Schauspieler auf Instagram die Geburt seiner Tochter bekannt. Der Name des Babys: Rocca de Leon Duhamel. "Rocca de Leon Duhamel - unser Baby-Mädchen ist da", schrieb Duhamel zu mehreren Bildern, die er gemeinsam mit Ehefrau Audra Mari veröffentlichte.

Für den 53-Jährigen ist es das dritte Kind, für das Paar das zweite gemeinsame. Sohn Shepherd kam 2023 zur Welt. Aus seiner früheren Ehe mit Sängerin Fergie stammt zudem Sohn Axl, der inzwischen zwölf Jahre alt ist.

Erste Bilder aus dem Krankenhaus

Die veröffentlichten Fotos zeigen Polaroids der schlafenden Neugeborenen, Duhamel mit einer Champagnerflasche neben dem Kinderbett sowie ein gemeinsames Bild des Paares. Weitere Aufnahmen zeigen Shepherd beim ersten Zusammentreffen mit seiner Schwester und die Kleine an der Brust ihrer Mutter im Krankenhaus.

Audra Mari hatte die Schwangerschaft zuvor mit einer Reihe von Schwarz-Weiß-Aufnahmen auf Instagram bekanntgegeben, auf denen sie mit Babybauch zu sehen ist. "Wir fügen unserer Geschichte ein kleines Mädchen hinzu. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen", schrieb sie dazu.

Duhamel äußerte sich bereits vor der Geburt

Kurz vor der Geburt hatte Duhamel "E! News" gesagt, er könne es kaum erwarten, seine Tochter kennenzulernen: "Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll - ich kann es einfach kaum erwarten, sie zu treffen." Und weiter: "Ich glaube, da ist etwas Besonderes zwischen Vätern und ihren kleinen Mädchen. Es ist anders."

Im vergangenen August hatte er mit dem "People"-Magazin über seine beiden Söhne gesprochen. Shepherd sei, ähnlich wie sein Großvater mütterlicherseits, autovernarrt. Axl hingegen interessiere sich stärker für Sport - konkret für Fußball und Basketball. "Aber das ist das Schöne an der Genetik - sie kommen alle ein bisschen anders raus", so Duhamel.