Schauspieler Josh Duhamel ist zum dritten Mal Vater geworden. Auf Instagram verkündete er die Geburt seiner Tochter Rocca de Leon - sein zweites Kind mit Ehefrau Audra Mari.
Josh Duhamel (53) ist zum dritten Mal Vater geworden. Am Samstag (16. Mai) gab der US-Schauspieler auf Instagram die Geburt seiner Tochter bekannt. Der Name des Babys: Rocca de Leon Duhamel. "Rocca de Leon Duhamel - unser Baby-Mädchen ist da", schrieb Duhamel zu mehreren Bildern, die er gemeinsam mit Ehefrau Audra Mari veröffentlichte.