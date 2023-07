1 Josephine Chaplin war die Tochter der legendären Komikers Charlie Chaplin (Archivbild). Foto: imago/ZUMA Press/imago stock&people

Die Tochter des legendären Komikers Charlie Chaplin ist tot. Josephine Chaplin starb bereits am 13. Juli in Paris. Sie war 74 Jahre alt.









Josephine Chaplin, die Tochter des legendären Komikers Charlie Chaplin, ist tot. Die Schauspielerin starb bereits am 13. Juli in Paris, wie US-Branchenblätter am Freitag (Ortszeit) übereinstimmend unter Berufung auf ihre Familie berichteten. Angehörige hatten ihren Tod zuvor in einer Traueranzeige in der französischen Tageszeitung „Le Figaro“ mitgeteilt. Chaplin war 74 Jahre alt.