Joseph Kosinski hofft auf Crossover: F1-Regisseur will Fortsetzung mit Brad Pitt und Tom Cruise

"F1"-Regisseur Joseph Kosinski träumt von einer Zusammenarbeit von Tom Cruise und Brad Pitt. Er entwirft den Plan eines Crossovers aus zwei Filmen der Superstars. Doch wie realistisch ist das?
Mit Tom Cruise (63) drehte er 2022 "Top Gun: Maverick", mit Brad Pitt (61) brachte er dieses Jahr "F1" ins Kino. Nun träumt Joseph Kosinski (51) von einem gemeinsamen Film mit den beiden Superstars. Das bekräftigte der Regisseur in einem Interview mit "Collider", nachdem er die Idee schon vorher einmal in den Raum geworfen hatte.