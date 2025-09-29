Josefa von Hohenzollern zur OB-Wahl: „Dass auf dem Stimmzettel Prinzessin gestanden hat, war nicht hilfreich“

Josefa von Hohenzollern blieb bei der OB-Wahl in Leonberg mit 11,04 Prozent der Stimmen unter den Erwartungen. Sie analysiert die Gründe dafür und spricht auch über ihre Zukunft.
Als erfahrene Politikerin hat Josefa von Hohenzollern schon viele Wahlkämpfe mitgemacht. Und so versucht die 51-Jährige auch aus der für sie enttäuschend verlaufenen OB-Wahl in Leonberg das Beste zu machen. Lediglich 11,04 Prozent der Stimmen hat sie geholt, musste sich mit dem dritten Platz hinter dem Wahlsieger Tobias Degode (50,92) und Marion Beck (32,37) zufrieden geben.