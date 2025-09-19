Josefa von Hohenzollern - (k)eine Elternzeit nach dem Wahlkampf

Frisch gebackene Mutter, Erste Bürgermeisterin und OB-Kandidatin: Josefa von Hohenzollern erklärt, wie sie im Fall eines Siegs oder einer Niederlage mit dem Thema Elternzeit umgehen würde.
Ist der Stressjob einer Oberbürgermeisterin mit den Aufgaben einer Mutter vereinbar? Diese Frage treibt viele Menschen um, die sich für die OB-Wahl in Leonberg interessieren. Josefa von Hohenzollern, die Erste Bürgermeisterin der Stadt, will ganz nach oben im Rathaus und tritt am 28. September für das kommunale Spitzenamt an.