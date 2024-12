Josef-Wund-Stiftung: Spende für Hochwasseropfer

1 Spendenübergabe im Schorndorfer Rathaus Foto: Josef-Wund-Stiftung

Die Josef-Wund-Stiftung spendet 50 000 Euro an Opfer von Hochwasserkatastrophen. 17 500 Euro fließen in den Rems-Murr-Kreis.











Die Josef-Wund-Stiftung – deren Leitthema das Wasser ist – hilft mit einer Spende in Höhe von 50 000 Euro vom Hochwasser betroffenen Personen. Die Spendengelder gehen sowohl in den Rems-Murr-Kreis als auch nach Oberschwaben. Christoph Palm, Geschäftsführer der Josef-Wund-Stiftung, hat die Spenden für den Rems-Murr-Kreis persönlich in Schorndorf übergeben. „Wir unterstützen bewusst zum Jahresende, um die Hilfen genau dorthin zu bringen, wo staatliche Hilfen oder Versicherungen nicht vollständig gegriffen haben“, so Christoph Palm, ehemals Fellbacher Oberbürgermeister. „Das Wasser ist für uns Menschen die Lebensgrundlage schlechthin. Doch immer häufiger entfaltet es seine Kraft an Stellen, die nicht ausreichend darauf vorbereitet sind. Auch dafür möchten wir ein Zeichen setzen.“