José Mourinho: Star-Coach muss bei Fenerbahçe Istanbul gehen

1 Jose Mourinho ist nicht mehr Trainer von Fenerbahçe Istanbul. Foto: AFP/FABRICE COFFRINI

Nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation trennt sich der türkische Club von seinem berühmten Trainer. Für den Portugiesen endet ein erfolgloses Gastspiel.











Link kopiert



Nach dem Verpassen der Champions League hat sich der türkische Fußball-Traditionsclub Fenerbahçe Istanbul von Star-Trainer José Mourinho getrennt. Der Portugiese war seit Juni 2024 beim 19-maligen Meister angestellt, den erhofften Erfolg brachte er aber nicht. In der vergangenen Saison landete der Club in der Liga auf dem zweiten Platz mit deutlichem Rückstand auf Stadtrivale Galatasaray.