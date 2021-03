11 Ex-VfB-Trainer Jos Luhukay anlässlich seiner Vorstellung beim niederländischen Erstligisten VVV-Venlo. Foto: imago//van der Velden

Jos Luhukay hat einen neuen Verein gefunden. Der ehemalige Trainer des VfB Stuttgart ist ab sofort als Coach beim niederländischen Erstligisten VVV-Venlo tätig. In einer Bildergalerie blicken wir auf die VfB-Trainer seit Jos Luhukay – was machen sie heute?

Stuttgart - Jos Luhukay ist neuer Trainer des niederländischen Fußball-Erstligisten VVV-Venlo. Venlo liegt in unmittelbarer Nähe zur deutsch-niederländischen Grenze und ist für Luhukay keineswegs eine ganz normale neue Aufgabe. Der 57-Jährige hatte in Venlo seine ersten Schritte in den Profifußball gemacht und stammt aus der Juniorenmannschaft des VVV. Nun soll er seinen Jugend-Verein vor dem Abstieg in die Zweitklassigkeit retten.

In seiner Trainerlaufbahn hat sich Jos Luhukay in erster Linie in Deutschland einen Namen gemacht. Neben dem KFC Uerdingen, dem SC Paderborn, Borussia Mönchengladbach, dem FC Augsburg, Hertha BSC und dem FC St. Pauli lässt sich in seiner Trainer-Vita auch ein kurzes Engagement beim VfB Stuttgart finden. Luhukay, der dafür bekannt ist, keine Konflikte zu scheuen, hatte den VfB Stuttgart im Jahr 2016 nach dem Abstieg in die zweite Liga übernommen, durch die Vorbereitung sowie in die ersten Saison-Spiele geführt. Nach Unstimmigkeiten mit Sportdirektor Jan Schindelmeiser erklärte er dann seinen sofortigen Rücktritt.

Angesichts des neuen Trainer-Jobs von Jos Luhukay blicken wir in Bildern auf die Trainer, die nach dem Niederländer beim VfB anheuerten, und was nach dem Ende ihrer VfB-Zeit aus ihnen wurde. Viel Spaß beim Durchklicken.