Jonathan Bailey wurde zum „Sexiest Man Alive“ gekürt. Doch was macht den britischen Schauspieler so besonders? Wir werfen einen Blick auf seine bekanntesten Filme und Serien, in denen er mit seiner Schauspielkunst und seinem Charme glänzt.

Jonathan Bailey hat sich nicht nur als talentierter Schauspieler einen Namen gemacht, sondern auch als eines der attraktivsten Gesichter Hollywoods. Mit seinem markanten Aussehen, seinem Humor und seiner Schauspielkunst erobert der 37-Jährige die Herzen von Fans weltweit. Doch wer genau ist dieser neue „Sexiest Man Alive“, der gerade für Schlagzeilen sorgt?

Sexiest Man Alive: Wer ist Jonathan Bailey? Jonathan Bailey, der vom People Magazine jüngst den Titel „Sexiest Man Alive“ erhielt, ist ein britischer Schauspieler, der seine Karriere schon früh begann. Bereits im Kindesalter zeigte er Interesse für die Bühne und stand mit sieben Jahren zum ersten Mal mit der Royal Shakespeare Company auf der Bühne. Heute ist er nicht nur ein gefeierter Schauspieler im Theater, sondern auch ein bekannter Star in Film und Fernsehen.

Ein historischer Aspekt der Wahl von Jonathan Bailey zum „Sexiest Man Alive“ 2025 ist, dass er der erste offen homosexuelle Mann ist, der diese Auszeichnung erhält.

Bailey ist vor allem durch seine Rolle als Lord Anthony Bridgerton in der Netflix-Serie „Bridgerton“ bekannt geworden, die ihm internationale Berühmtheit einbrachte. Doch seine Karriere umfasst noch viele weitere spannende Projekte, die seine Vielseitigkeit als Schauspieler unterstreichen.

Filme und Serien: Baileys Rollen im Überblick

Broadchurch

In der britischen Krimiserie „Broadchurch“ spielte Jonathan Bailey die Rolle des Olly Stevens, eines engagierten Journalisten. Die Serie, die die mysteriösen Ereignisse rund um den Mord an einem kleinen Jungen untersucht, war ein großer Erfolg und zeigte Baileys Talent für komplexe Charaktere in emotional aufgeladenen Szenen.

Crashing

In der von Phoebe Waller-Bridge erschaffenen Serie „Crashing“ verkörpert Bailey den Charakter Sam, einen jungen Mann, der zusammen mit anderen in einem leerstehenden Gebäude lebt. Die Serie, die sich mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens und den Beziehungen zwischen den Charakteren auseinandersetzt, zeigte Bailey in einer humorvollen, aber auch tiefgründigen Rolle.

Bridgerton

Bailey erlangte durch seine Rolle als Lord Anthony Bridgerton in der beliebten Netflix-Serie „Bridgerton“ weltweite Bekanntheit. Die Serie, die im London des 19. Jahrhunderts spielt, verwebt Intrigen, Romantik und Drama, und Bailey überzeugt in seiner Darstellung eines leidenschaftlichen, aber auch innerlich zerrissenen Charakters.

Wicked & Wicked 2

2024 war Bailey in der Verfilmung des beliebten Musicals „Wicked“ zu sehen, wo er die Rolle des Prinzen Fiyero übernahm. Die Verfilmung, die auf dem gleichnamigen Broadway-Hit basiert, brachte Bailey erneut ins Rampenlicht und festigte seinen Status als aufstrebender Star. Im kommenden zweiten Teil wird er seine Rolle weiter ausbauen.

Jurassic World: Die Wiedergeburt

Neben „Wicked“ war Bailey auch in „Jurassic World: Rebirth“ auf der großen Leinwand zu sehen. Er verkörperte Dr. Henry Loomis, einen Paläontologen und Dinosaurierexperten, der sich gemeinsam mit einer Söldnerin auf eine gefährliche und illegale Mission begibt, um Dino-DNA zu gewinnen.

Mehr als ein hübsches Gesicht

Jonathan Bailey hat sich als vielseitiger Schauspieler etabliert, der sowohl auf der Theaterbühne als auch vor der Kamera glänzt. Mit seiner charmanten Ausstrahlung und seiner beeindruckenden Schauspielkunst erobert er weiterhin die Herzen seiner Fans.

Ob in emotionalen Dramen wie „Broadchurch“, in der verführerischen Welt von „Bridgerton“ oder in großen Kino-Blockbustern – Bailey beweist, dass er mehr ist als nur ein hübsches Gesicht. Und vielleicht liegt der wahre Grund für seine Auszeichnung als „Sexiest Man Alive“ nicht nur in seinem Aussehen, sondern auch in seiner Fähigkeit, auf der Leinwand und im Leben zu begeistern.