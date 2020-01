1 Tomasson spielte von 2005 bis 2007 beim VfB Stuttgart und erzielte bei 30 Einsätzen acht Tore. Foto: dpa/Henk Korzelius

Jon Dahl Tomasson spielte von 2005 bis 2007 beim VfB Stuttgart. Mittlerweile hat der Däne eine Trainerlaufbahn einschlagen – und übernimmt jetzt bei Malmö FF.

Malmö - Der Wolfsburger Europa-League-Gegner Malmö FF setzt weiter auf frühere Bundesliga-Profis. Vier Tage nach der Verpflichtung des neuen Trainers Jon Dahl Tomasson (früher VfB Stuttgart) holte der schwedische Spitzenclub am Dienstag den Stürmer Isaac Kiese Thelin zurück, der in der vergangenen Saison für Bayer Leverkusen spielte. Der schwedische Nationalspieler wird für ein Jahr vom belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht ausgeliehen.

Tomasson kam vom AC Mailand zu den Schwaben

Tomasson spielte von 2005 bis 2007 beim VfB Stuttgart und erzielte bei 30 Einsätzen acht Tore. Er wechselte vom AC Mailand zu den Schwaben und spielte an der Seite seines Landsmannes Jesper Grønkjær. Tomasson spielte in den Niederlanden auch für den SC Heerenveen, in England bei Newcastle United und nach seinem Weggang aus Stuttgart beim FC Villarreal in der ersten spanischen Liga.

Malmö trifft in der Europa-League-Zwischenrunde am 20. und 27. Februar auf den VfL Wolfsburg. Der Verteidiger Felix Beijmo von Werder Bremen spielte in den vergangenen Monaten ebenfalls auf Leihbasis für den schwedischen Vizemeister.

Außerdem schloss der Heimatclub von Zlatan Ibrahimovic mit den Verpflichtungen von Tomasson und Thelin zwei Lücken, die ebenfalls von früheren Bundesliga-Profis gerissen wurden. Während der Europa-League-Hinrunde hieß der Trainer von Malmö FF noch Uwe Rösler. Thelins Vorgänger auf der Mittelstürmer-Position war der langjährige Werder-Angreifer Markus Rosenberg, der seine Karriere beendete.