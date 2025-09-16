Jon Cryer: So kam es zu Gehaltsunterschieden bei Two and a Half Men

Jon Cryer verdiente bei "Two and a Half Men" deutlich weniger als sein Co-Star Charlie Sheen. In der Doku "aka Charlie Sheen" erklärte Cryer nun, wie es zu dem Gehaltsunterschied kam - und verglich seinen Kollegen mit einem berüchtigten Diktator.

Dass Charlie Sheen (60) mit "Two and a Half Men" zum bestbezahlten Seriendarsteller der TV-Geschichte wurde, ist längst bekannt. Doch wie es zu dem Gehaltsunterschied zu seinem Co-Star Jon Cryer (60) wirklich kam, dringt erst jetzt an die Öffentlichkeit. Denn Cryer packte darüber gerade in der Netflix-Doku "aka Charlie Sheen" über seinen skandalumwitterten Kollegen aus.

So viel verdiente Charlie Sheen für "Two and a Half Men" In seiner Hochzeit in den Jahren 2010 und 2011 verdiente Charlie Sheen bei "Two and a Half Men" bis zu zwei Millionen US-Dollar. Pro Episode, versteht sich. Damit wurde der Schauspieler zum höchstbezahlten männlichen TV-Darsteller - bis heute. Nur Sarah Jessica Parker (60) bekam für die letzten Staffeln von "Sex and the City" mehr, über drei Mio. Dollar je Folge.

Jon Cryer erhielt zu der Zeit ein Salär, das über zwei Drittel niedriger war als das von Charlie Sheen, wie er in der Doku verriet. Erst als Sheen wegen seiner Eskapaden längst gefeuert war, bekam Cryer eine Gehaltserhöhung. Ab der elften Staffel im Jahr 2013 gab es für ihn 620.000 Dollar pro Folge. Das war immer noch weniger als Ashton Kutcher (47) bekam. Der Sheen-Ersatz verdiente mit jeder Episode 700.000 Dollar.

Jon Cryer: Charlie Sheen wie Kim Jong-il

Laut Jon Cryer ging Charlie Sheens Gage gerade wegen dessen Unberechenbarkeit nach oben. Der Sender CBS hatte im Voraus ein paar Staffeln geordert und musste nun alles tun, um den labilen Star bei Laune zu halten.

Cryer verglich Charlie Sheen mit dem ehemaligen nordkoreanischen Diktator Kim Jong-il (1941-2011). Denn Kim "benahm sich die ganze Zeit wie ein Verrückter und erhielt dadurch enorme Hilfsgelder von Ländern, die solche Angst vor ihm hatten, dass sie ihn mit Geld zuschütteten".

Kleine Anekdote am Rande: Als Charlie Sheen 2011 nach acht Jahren bei "Two and a Half Men" schlussendlich gefeuert wurde, beschwerte er sich übrigens anschließend, unterbezahlt gewesen zu sein...