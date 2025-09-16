Jon Cryer: So kam es zu Gehaltsunterschieden bei Two and a Half Men

Jon Cryer verdiente bei "Two and a Half Men" deutlich weniger als sein Co-Star Charlie Sheen. In der Doku "aka Charlie Sheen" erklärte Cryer nun, wie es zu dem Gehaltsunterschied kam - und verglich seinen Kollegen mit einem berüchtigten Diktator.
Dass Charlie Sheen (60) mit "Two and a Half Men" zum bestbezahlten Seriendarsteller der TV-Geschichte wurde, ist längst bekannt. Doch wie es zu dem Gehaltsunterschied zu seinem Co-Star Jon Cryer (60) wirklich kam, dringt erst jetzt an die Öffentlichkeit. Denn Cryer packte darüber gerade in der Netflix-Doku "aka Charlie Sheen" über seinen skandalumwitterten Kollegen aus.