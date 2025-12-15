Nach 13 Jahren endet "Das Duell um die Welt" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. In der letzten Folge gab es noch einmal Action pur - doch im Mittelpunkt stand Moderatorin Jeannine Michaelsen, die den Weltmeistertitel erhielt und Tränen vergoss.
"'Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt' ist Geschichte!" Mit diesen Worten verabschiedeten sich die beiden Entertainer am 14. Dezember von ihrem Erfolgsformat auf ProSieben. Nach 13 Jahren ziehen Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) aus freien Stücken den Stecker. "ProSieben hätte uns wahrscheinlich noch 20 Jahre weitermachen lassen, aber wir haben das Gefühl, jetzt ist eine gute Zeit", erklärte Heufer-Umlauf.