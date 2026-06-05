Joko und Klaas: Zuschauer bedanken sich für Ukraine-Doku

Eigentlich hatten sie nur 15 Minuten gewonnen - doch Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nutzten ihren Sieg bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" für weit mehr: eine mehrstündige Dokumentation über den Alltag in der Ukraine. Von den Zuschauern bekommen sie dafür viel Lob.
Am Mittwoch hatten Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) in der Spielshow "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" wieder einmal gewonnen - trotz 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Senders, die gegen sie angetreten waren. Der Preis: ein Gutschein über 15 Minuten Live-Sendezeit, einzulösen am Folgeabend. Was die beiden daraus machten, überraschte viele Fans des Formats.