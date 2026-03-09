Joko & Klaas: Geheimes ZDF-Dinner wegen Wetten, dass..?-Nachfolge

Vor rund 15 Jahren saßen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit dem ZDF in Mainz an einem Tisch - als mögliche Nachfolger von Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?". Das verrät Joko jetzt erstmals öffentlich.

Vor rund 15 Jahren hätte das deutsche Fernsehen eine ganz andere Samstagabendgeschichte schreiben können. Joko Winterscheidt (47) hat in einem YouTube-Gespräch mit Influencer Jens "Knossi" Knossalla (39) erstmals öffentlich davon berichtet, dass er und Klaas Heufer-Umlauf (42) einst als mögliche Nachfolger von Thomas Gottschalk (75) bei "Wetten, dass..?" gehandelt wurden. Und es blieb nicht bei losen Überlegungen: Es kam zu einem konkreten, geheimen Treffen.

"Oh Gott, erzähle ich jetzt Geheimnisse? Ich weiß noch: Da gab es ein geheimes Abendessen - wirklich in Mainz. Klaas und meine Wenigkeit", sagte Winterscheidt im gemeinsamen Video, in dem die beiden durch die Münchner Innenstadt fahren. Der Zeitpunkt des Treffens: die ZDFneo-Ära von Joko und Klaas, also etwa um das Jahr 2011, als Gottschalk die Moderation der Sendung zum ersten Mal niederlegte.

Zu wild für den Samstagabend

Aus den Plänen wurde bekanntlich nichts - und Joko erklärt auch, warum. "Doch wir waren zu jung. Unsere Vorstellung davon, was das werden müsste, war dem ZDF, glaube ich, zu wild", sagte er im Gespräch mit Knossi. Das ZDF entschied sich letztlich gegen eine komplette Verjüngungskur in dieser Form. Nach dem Aus von Gottschalk übernahm von 2012 bis 2014 Moderatoren-Kollege Markus Lanz. Die Show wurde 2014 eingestellt und von 2021 bis 2023 mit jährlichen Shows mit Gottschalk noch einmal wiederbelebt.

Joko wünscht den Kaulitz-Zwillingen das Beste

Inzwischen steht nicht nur fest, dass es mit "Wetten, dass..?" weitergeht und wer die Nachfolge antritt: Bill und Tom Kaulitz (je 36) werden die Sendung am 5. Dezember 2026 aus Halle an der Saale moderieren. Winterscheidt findet das richtig so und drückt seine Unterstützung auf seine typische Art aus. "Ich find's gut, aber sie sollen es bitte nicht verkacken", sagte er mit einem Schmunzeln. Den Kaulitz-Brüdern habe er direkt geschrieben und ihnen gratuliert. An Bühnenerfahrung mangele es den beiden schließlich nicht, schob er hinterher. "Es wird total spannend zu sehen sein, was daraus wird", so Winterscheidt.