Joko & Klaas: Geheimes ZDF-Dinner wegen Wetten, dass..?-Nachfolge

Vor rund 15 Jahren saßen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit dem ZDF in Mainz an einem Tisch - als mögliche Nachfolger von Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?". Das verrät Joko jetzt erstmals öffentlich.
Vor rund 15 Jahren hätte das deutsche Fernsehen eine ganz andere Samstagabendgeschichte schreiben können. Joko Winterscheidt (47) hat in einem YouTube-Gespräch mit Influencer Jens "Knossi" Knossalla (39) erstmals öffentlich davon berichtet, dass er und Klaas Heufer-Umlauf (42) einst als mögliche Nachfolger von Thomas Gottschalk (75) bei "Wetten, dass..?" gehandelt wurden. Und es blieb nicht bei losen Überlegungen: Es kam zu einem konkreten, geheimen Treffen.