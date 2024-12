Joko & Klaas gegen ProSieben: Sieg im zweiten Anlauf

1 Klaas Heufer-Umlauf (l.) und Joko Winterscheidt bejubeln bei "Joko und Klaas gegen ProSieben - Teil 2: Die Rückkehr" ihren Sieg. Foto: Joyn/Nadine Rupp

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben am Dienstagabend ihrem Arbeitgeber 15 Minuten Sendezeit abluchsen können. So lief die neue Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben".











Am Dienstagabend (10. Dezember) traten Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) nach zuvor zwei Niederlagen einmal mehr gegen ihren Arbeitgeber an. Und es wurde ein unterm Strich erfolgreicher Abend bei "Joko & Klaas gegen ProSieben". In der Show "Teil 2: Die Rückkehr" ging es darum, Spiele, die das Duo zuvor verloren hatte, nochmals zu bestreiten - und selbstverständlich nach Möglichkeit zu gewinnen.