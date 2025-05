Joko & Klaas gegen ProSieben: Moderatoren gewinnen 15 Sendeminuten

"Kampf der Realitystars" Ein Star bringt buchstäblich Wind in Sala

Erstmals mit Arabella Kiesbauer statt Cathy Hummels: "Kampf der Realitystars" geht in die sechste Staffel. Nicht nur die Moderatorin ist neu, erstmals müssen zum Auftakt gleich zwei Promis gehen. Einer der Kandidaten bringt nicht ganz so frischen Wind in die Sala - und bekommt gleich einen Einlauf.