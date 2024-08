Joker abgelöst: Deadpool & Wolverine knacken den nächsten Kino-Rekord

1 "Deadpool & Wolverine": Ryan Reynolds mit Maske (l.), Hugh Jackman ohne... Foto: Disney/Marvel Studios

Mit mittlerweile einem weltweiten Umsatz von 1,086 Milliarden US-Dollar entpuppt sich "Deadpool & Wolverine" immer mehr als riesiger Kassenschlager. Jetzt brach der Superhelden-Film mir Ryan Reynolds und Hugh Jackman erneut einen Rekord.











Der Superhelden-Streifen "Deadpool & Wolverine" entpuppt sich immer mehr als ein riesiger Erfolg an den Kinokassen. Neuester Rekord: Das Marvel-Spektakel mit Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (55) in den Hauptrollen ist mittlerweile weltweit der umsatzstärkste Film mit einem sogenannten R-Rating, also einer US-Altersbeschränkung für unter 17-Jährige. In Deutschland ist "Deadpool & Wolverine" hingegen mit einer FSK 16 ausgestattet worden.