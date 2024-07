Joker 2, Wolfs und Maria: Clooney, Craig, Pitt und Gaga: Starauftrieb zum Filmfest Venedig

Joaquin Phoenix vs. Daniel Craig, Nicole Kidman vs. Angelina Jolie, Brad Pitt und George Clooney außer Konkurrenz: Diese Stars kommen zu den Filmfestspielen in Venedig.

Im letzten Jahr fielen die Filmfestspiele von Venedig wenig glamourös aus, da die Stars ihre Filme aufgrund des Streiks der Schauspielergewerkschaft nicht bewerben durften. 2024 dürfte das schon anders aussehen. Nachdem "Beetlejuice 2" bereits als Eröffnungsfilm feststand, ist nun das ganze Programm für das Festival bekannt, das vom 28. August bis zum 7. September läuft. Und das Line-up hat einige stargespickte Beiträge zu bieten.

Da wäre "Joker: Folie à Deux". Nachdem "Joker" 2019 in Venedig den Goldenen Löwen gewann, läuft auch die Fortsetzung im Wettbewerb am Lido. Joaquin Phoenix (49) gibt erneut den in den Wahnsinn abgedrifteten Mietclown Arthur Fleck. Neu dabei ist Lady Gaga (38). Die Sängerin verkörpert die Musiktherapeutin Harleen Quinzel, die Fleck in der Psychiatrie kennenlernt. Das Paar wird zu den Batman-Widersachern Joker und Harley Quinn.

Ebenfalls im Wettbewerb ist "Queer" von "Challengers"-Regisseur Luca Guadagnino (23). Daniel Craig (56) spielt darin einen Amerikaner, der sich in Mexiko in einen Drogenabhängigen verliebt. Ein besonders radikaler Versuch des Ex-007-Darstellers, sich aus dem Schatten James Bonds zu befreien.

Im Rennen um die Coppa Volpi als beste Darstellerin treffen Nicole Kidman (57) und Angelina Jolie (49) aufeinander. Kidman spielt in dem Erotikthriller "Babygirl" die mächtige Chefin eines Unternehmens, die eine Affäre mit einem jungen Praktikanten beginnt. Angelina Jolie ist in dem Biopic "Maria" als die große Opernsängerin Maria Callas (1923-1977) zu sehen.

Konkurrenz für die beiden Schauspielerinnen bietet "The Room Next Door" von Pedro Almodóvar (75). Im ersten englischsprachigen Film des Spaniers treten Julianne Moore (63) und Tilda Swinton (63) auf.

Brad Pitt und George Clooney außer Konkurrenz

Das spektakulärste Staraufgebot bietet aber ein Film, der in Venedig außer Konkurrenz unterwegs ist. In "Wolfs" stehen George Clooney (63) und Brad Pitt (60) zum ersten Mal seit 16 Jahren gemeinsam vor der Kamera. In der Actionkomödie von "Spider-Man"-Regisseur Jon Watts (43) spielen sie zwei professioneller Problemlöser, die als überzeugte einsame Wölfe zusammenarbeiten müssen.

Besonders pikant an Brad Pitts mutmaßlichem Trip nach Venedig: Er könnte dort auf seine Exfrau Angelina Jolie treffen, der er außerhalb des Gerichtssaals normalerweise aus dem Weg geht.