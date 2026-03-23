Joint Venture in Indien: Bosch und Zulieferer Tata schmieden E-Mobilitäts-Bündnis

Indien rückt für die deutsche Autoindustrie zunehmend in den Fokus. Nun bündeln Bosch und der Zulieferer Tata ihre Expertise. Gemeinsam wollen sie E-Achsen und E-Motoren herstellen.
Bosch und der Autozulieferer Tata AutoComp Systems planen die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens für Elektromobilität in Indien. Die Vorstände hätten der Transaktion bereits zugestimmt, wie die Unternehmen mitteilten. Ziel sei es, Wachstumschancen im indischen Markt zu erschließen. Das Joint Venture soll sich auf die Entwicklung, die lokale Fertigung und den Vertrieb von E-Achsen und E-Motoren konzentrieren.