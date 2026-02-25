Johnny Knoxville macht Schluss: Jackass 5 wird der letzte Film der Kultreihe

Johnny Knoxville stellt klar: Der kommende fünfte Teil von "Jackass" wird das Finale der Kultreihe. Nach mehr als 25 Jahren voller Chaos und Verletzungen sei jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, dieses Kapitel zu schließen.

Johnny Knoxville (54) ist hart im Nehmen. Als Mit-Erfinder und Star der "Jackass"-Reihe zog er sich bei waghalsigen Stunts schon zahlreiche Verletzungen zu. Doch damit soll jetzt bald endgültig Schluss sein. In einem Interview mit dem "Rolling Stone" kündigte Knoxville an, dass der fünfte Teil der letzte der Filmreihe sein wird. "Das hier ist der natürliche Punkt, um aufzuhören", sagte Knoxville dem Magazin. "Also wird es absolut furchtbar werden."

In dem Format, das im Jahr 2000 bei MTV startete, setzen sich Knoxville und seine Kollegen absurden Situationen aus und versuchen gefährliche Stunts zu meistern. Oft geht es dabei richtig zur Sache - eine Dschungelprüfung wirkt dagegen wie ein Kaffeekränzchen.

Bam Margera ist ebenfalls dabei

Auch "Jackass"-Ensemble-Mitglied Bam Margera (46) wird im neuen Film zu sehen sein. Er war während der Dreharbeiten zu "Jackass Forever" wegen Verstößen gegen eine Drogenklausel in seinem Vertrag gefeuert worden. "Ich höre, dass es ihm viel besser geht, und das macht mich glücklich", sagte Knoxville dem "Rolling Stone". "Wir haben so viel zusammen durchgemacht, und ich liebe ihn." Wie "Entertainment Weekly" bereits im Januar berichtete, soll Margera im neuen Film in Archivmaterial aus früheren Produktionen zu sehen sein - Knoxvilles eigenes Material ist dagegen neu entstanden.

Bitte keine Gehirnerschütterungen mehr

Knoxville will es im fünften und letzten Teil zumindest ein klein wenig ruhiger angehen lassen. "Ich kann keine Aktionen mehr machen, bei denen ich mir eine Gehirnerschütterung holen kann. Alles andere ist mir egal. Ich darf mir nur nicht mehr auf den Kopf hauen lassen", stellte Knoxville klar.

Besonders die schwere Gehirnerschütterung durch einen Bullenangriff während der Dreharbeiten zu "Jackass Forever" setzte ihm zu, wie er dem "Rolling Stone" schilderte. Fünf bis sechs Monate habe die Genesung gedauert. "Katastrophales Denken, Grübeln, die ganze Welt wurde enger", beschrieb er den Zustand.

Auch seinen Kindern zuliebe will er auf solche Stunts in Zukunft eher verzichten. Knoxville ist mittlerweile auch als Schauspieler und Moderator aktiv. Beim US-Sender Fox moderiert er das Format "Fear Factor: House of Fear". Der fünfte "Jackass"-Film soll am 9. Juli in den deutschen Kinos starten.