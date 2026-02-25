Johnny Knoxville macht Schluss: Jackass 5 wird der letzte Film der Kultreihe

Johnny Knoxville stellt klar: Der kommende fünfte Teil von "Jackass" wird das Finale der Kultreihe. Nach mehr als 25 Jahren voller Chaos und Verletzungen sei jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, dieses Kapitel zu schließen.
Johnny Knoxville (54) ist hart im Nehmen. Als Mit-Erfinder und Star der "Jackass"-Reihe zog er sich bei waghalsigen Stunts schon zahlreiche Verletzungen zu. Doch damit soll jetzt bald endgültig Schluss sein. In einem Interview mit dem "Rolling Stone" kündigte Knoxville an, dass der fünfte Teil der letzte der Filmreihe sein wird. "Das hier ist der natürliche Punkt, um aufzuhören", sagte Knoxville dem Magazin. "Also wird es absolut furchtbar werden."