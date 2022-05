Leichenfund in Esslingen Polizei nimmt fünf Personen fest – Mordmotiv scheint klar

Ein Leichenfund am Ostermontag in Esslingen hat in der Region viel Aufsehen erregt. Nun hat die Polizei fünf Personen festgenommen, drei davon stehen unter dringendem Mordverdacht. Auch das Motiv scheint geklärt.