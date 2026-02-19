John Travolta : Schauspieler beschenkt sich mit neuer Pilotenlizenz

John Travolta hat seinen 72. Geburtstag auf ganz besondere Weise gefeiert: mit einer neuen Pilotenlizenz für den Bombardier Global Express. Auf Instagram teilte er stolz ein Video aus dem Cockpit des Jets.
John Travolta hat seinen 72. Geburtstag am 18. Februar mit einem ganz besonderen Geschenk an sich selbst gefeiert: mit einer frisch erworbenen Pilotenlizenz für den Bombardier Global Express. Auf Instagram teilte der Schauspieler ein Video, in dem er seinen Followern die Maschine zeigt und den Jet auch steuert. "Heute ist mein Geburtstag! Und ich bin sehr stolz darauf, sagen zu können, dass ich meine Lizenz für den Global Express erhalten habe!", schrieb er dazu. "Glückwunsch an mich", freute er sich außerdem in dem Clip.