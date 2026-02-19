John Travolta : Schauspieler beschenkt sich mit neuer Pilotenlizenz

John Travolta hat seinen 72. Geburtstag auf ganz besondere Weise gefeiert: mit einer neuen Pilotenlizenz für den Bombardier Global Express. Auf Instagram teilte er stolz ein Video aus dem Cockpit des Jets.

John Travolta hat seinen 72. Geburtstag am 18. Februar mit einem ganz besonderen Geschenk an sich selbst gefeiert: mit einer frisch erworbenen Pilotenlizenz für den Bombardier Global Express. Auf Instagram teilte der Schauspieler ein Video, in dem er seinen Followern die Maschine zeigt und den Jet auch steuert. "Heute ist mein Geburtstag! Und ich bin sehr stolz darauf, sagen zu können, dass ich meine Lizenz für den Global Express erhalten habe!", schrieb er dazu. "Glückwunsch an mich", freute er sich außerdem in dem Clip.

John Travoltas Leidenschaft fürs Fliegen Beim Bombardier Global Express handelt es sich um keinen gewöhnlichen Flieger. Der Langstrecken-Businessjet aus dem Hause Bombardier wurde speziell für Luxusreisen konzipiert und könnte etwa nonstop von New York nach Tokio fliegen.

Die Leidenschaft für das Fliegen begleitet John Travolta seit seiner Jugend. Der Schauspieler besitzt auch Pilotenlizenzen für die Boeing 747, die Boeing 707 und die Boeing 737. Schon mit 15 Jahren nahm er an seiner Schule Flugstunden und sieben Jahre später, also lange bevor er mit "Saturday Night Fever" (1977) und "Grease" (1978) zum Weltstar aufstieg, erhielt er seine erste Flugberechtigung. Heute besitzt er mehrere Flugzeuge, die auf seinem Anwesen im Norden Floridas mit eigener Start- und Landebahn parken. Auf Instagram gibt der Botschafter für Qantas Airways auch immer wieder Einblicke in seine Zeit im Cockpit.

Wie sehr das Fliegen zum Familienalltag der Travoltas gehört, verriet seine verstorbene Ehefrau Kelly Preston (1962-2020) im Jahr 2018 dem "Telegraph". Travolta habe die Familie rund um die Welt geflogen - nach Russland, Südafrika, Australien oder Tahiti. "Ich werde nie nervös, wenn John fliegt, weil er in jeder Situation ruhig bleibt und mit dem Druck umgehen kann", erklärte sie damals.