1 John Singleton ist gestorben. (Archivbild) Foto: AP

John Singelton ist im Alter von 51 Jahren gestorben. Viele Stars trauern um den Regisseur, der durch den Film „Boyz N the Hood“ internationale Bekanntheit erlangte.

New York - US-Regisseur John Singleton ist im Alter von 51 Jahren gestorben. Er entschlief im Kreise seiner Familie und Freunde, wie seine Verwandten am Montag mitteilten. Vor zwei Wochen hatte Singleton einen schweren Schlaganfall erlitten und hing danach von lebenserhaltenden Maschinen ab. Die Nachricht seines Todes hat in Hollywood große Trauer ausgelöst.

„Mit seiner Leidenschaft, seinem Herzen, der Art über seine Liebe zum Kino und zu Schwarzen zu sprechen, konnte ich sehen, dass John es schaffen würde. Und er hat es geschafft. Vom ersten Tag an.“ - Regisseur Spike Lee auf Instagram.

„So traurig von John zu hören. Ich habe ihn kennengelernt, lange bevor er „Boyz in the Hood“ gemacht hat. Er hatte mehr Antrieb als alle, die ich je getroffen habe.“ - Schauspieler und Komiker Chris Rock auf Instagram.

„Danke für all das, was du der Welt gegeben hast, die Filme, die Nachrichten, die Gelegenheiten für so viele Menschen wie mich selbst, in wichtigen Rollen die große Leinwand mit großartigen schwarzen Schauspielern zu schmücken, du warst und wirst immer schwarze Exzellenz sein, ich liebe dich das ganze Leben lang und darüber hinaus.“ - Rapper Snoop Dogg auf Instagram.

„Ruhe in der Macht, mein Freund. Einer der großartigsten, die es je geschafft haben. Danke, Gott, für die Segnung mit diesem Geschenk, besser bekannt als John Singleton.“ - „Boyz N the Hood“-Schauspielerin Regina King auf Instagram.

„Ich trauere nach dem Verlust des Kollegen und wahren Freundes John Singleton. Er hat vielen jungen Filmemachern den Weg gebahnt, blieb immer sich selbst und seiner Herkunft treu!!! RIP Bruder. Viel zu früh von uns gegangen!“ - Schauspieler Samuel L. Jackson auf Twitter.

„RIP John Singleton. So traurig, das zu hören. John war ein mutiger Künstler und eine wahre Inspiration. Seine Vision änderte alles.“ - Schauspieler Jordan Peele auf Twitter.

„John wird bewundert, weil er vielen farbigen Menschen während seiner Karriere Arbeit gegeben hat. Wir beten für seine Kinder und Familienmitglieder. Er wird schmerzlich vermisst.“ - Basketballspieler Magic Johnson auf Twitter.

„Das Ausmaß und der weltweite Einfluss, den dieser bahnbrechende Film auf die Gesellschaft hatte, können nicht bemessen werden. Er half, darauf aufmerksam zu machen, was es bedeutet, als schwarzer Junge in der Hood erwachsen zu werden, oder bei dem Versuch zu sterben ...“ - „Boyz N the Hood“-Schauspieler Morris Chestnut auf Instagram.

„Während seiner illustren Karriere hat John unerschütterlich die Geschichten erzählt, die die täglichen Herausforderungen von Afroamerikanern beleuchteten, insbesondere von denen in der Stadt.“ - John Landgraf, Vorsitzender von FX Networks und FX Productions, in einer Stellungnahme.

„John hat mit „Boyz n the Hood“ nicht nur einen Spielfilm gemacht, er explodierte in Hollywood, in unserer Kultur und unserem Bewusstsein mit einer solch kraftvollen Kino-Darstellung unseres Lebens in der Innenstadt.“ Thomas Schlamme, Präsident der Regisseur-Gewerkschaft Directors Guild of America, in einer Stellungnahme.

„Schrecklich. Nicht das, was ich gerade sagen will. Aber definitiv, wie ich mich fühle. Schrecklich. Einfach ... so schrecklich.“ Regisseur Barry Jenkins auf Twitter.

„Es gibt nicht viele von uns, die das hier machen. Es ist eine kleiner Stamm im großen System. Er war ein Gigant unter uns. Liebenswürdig. Engagiert. Und immens talentiert. Seine Filme haben Neuland betreten. Seine Filme waren von Bedeutung. Er wird vermisst werden. Danke, John. #RunIntoHisArms“ - Regisseurin Ava DuVernay auf Twitter.

„Das ist ein tiefer Stich. Du wirst niemals vergessen werden. Denn deine Arbeit lebt weiter.“ - Drehbuchautorin und Produzentin Lena Waithe auf Twitter.