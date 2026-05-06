John Malkovich: Hollywoodstar ist offiziell kroatischer Staatsbürger

Hollywoodstar John Malkovich hat die kroatische Staatsbürgerschaft erhalten. Innenminister Davor Božinović überreichte dem Schauspieler die offiziellen Dokumente. Malkovichs Urgroßeltern stammten aus dem Ort Ozalj.

John Malkovich (72) ist jetzt offiziell Kroate. Der US-amerikanische Schauspieler hat im Rahmen einer Zeremonie in Zagreb die kroatische Staatsbürgerschaft erhalten. Bestätigt wurde der feierliche Akt vom kroatischen Innenminister Davor Božinović (64), der die Nachricht im Anschluss in den sozialen Medien teilte. Bei dem Termin überreichte der Minister dem Hollywoodstar die offiziellen Dokumente, die seinen neuen Status als kroatischer Bürger besiegeln. Die Begegnung sei kurz, aber bedeutsam gewesen, hieß es vom Innenministerium.

Weiter schrieb Božinović: "Ich hatte die Ehre, John Malkovich die kroatische Staatsbürgerschaft zu verleihen. Ein Künstler, der das Weltkino geprägt hat, ein Schauspieler, der unzählige Rollen verkörpert hat, hat heute eine neue übernommen, und ich bin überzeugt, dass er auch diese mit Bravour meistern wird."

Familiäre Wurzeln in Karlovac

Die Verbindung Malkovichs zu Kroatien reicht mehrere Generationen zurück. Seine Urgroßeltern wanderten einst aus dem Ort Ozalj im Bezirk Karlovac in die Vereinigten Staaten aus. Über die Jahre besuchte der Schauspieler immer wieder das Land seiner Vorfahren und pflegte den Kontakt zu seinen Wurzeln.

Im Rahmen seines Aufenthalts in Zagreb empfing ihn auch Premierminister Andrej Plenković im Regierungssitz Banski dvori. Bei dem Treffen ging es um Kultur, Tourismus, Sport sowie wirtschaftliche Perspektiven Kroatiens. Mit am Tisch saßen Tourismusminister Tonči Glavina und der Direktor des kroatischen Tourismusverbands, Kristjan Staničić.

Eine Karriere mit über 70 Filmen

Malkovich gilt als einer der vielseitigsten Charakterdarsteller seiner Generation. In mehr als 70 Filmen war er bislang zu sehen, darunter Klassiker wie "The Killing Fields", "Das Reich der Sonne", "Gefährliche Liebschaften" und "In the Line of Fire". Besonders kurios: In der schwarzen Komödie "Being John Malkovich" wurde er 1999 selbst zur Filmfigur.

Zwei Oscar-Nominierungen sowie drei Nominierungen für den Golden Globe stehen bereits in seiner Vita. Neben seiner Arbeit vor der Kamera ist der 72-Jährige zudem im Theater hochgeschätzt.