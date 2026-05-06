John Malkovich: Hollywoodstar ist offiziell kroatischer Staatsbürger

Hollywoodstar John Malkovich hat die kroatische Staatsbürgerschaft erhalten. Innenminister Davor Božinović überreichte dem Schauspieler die offiziellen Dokumente. Malkovichs Urgroßeltern stammten aus dem Ort Ozalj.
John Malkovich (72) ist jetzt offiziell Kroate. Der US-amerikanische Schauspieler hat im Rahmen einer Zeremonie in Zagreb die kroatische Staatsbürgerschaft erhalten. Bestätigt wurde der feierliche Akt vom kroatischen Innenminister Davor Božinović (64), der die Nachricht im Anschluss in den sozialen Medien teilte. Bei dem Termin überreichte der Minister dem Hollywoodstar die offiziellen Dokumente, die seinen neuen Status als kroatischer Bürger besiegeln. Die Begegnung sei kurz, aber bedeutsam gewesen, hieß es vom Innenministerium.