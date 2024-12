John Legend wird 46: Ehefrau Chrissy Teigen postet süßen Liebesbeweis

1 Chrissy Teigen und John Legend sind seit 2013 verheiratet. Foto: Sthanlee B. Mirador/Sipa USA

Am 28. Dezember wurde der Sänger John Legend 46 Jahre alt. Seine Ehefrau Chrissy Teigen gratulierte ihm mit einem niedlichen Beitrag auf ihrem Social-Media-Profil.











John Legend (46) feierte am 28. Dezember seinen Geburtstag. Anlässlich seines Ehrentags teilte seine Ehefrau Chrissy Teigen (39) rührende Worte auf ihrem Instagram-Account. "An unser Ein und Alles, die Seele unseres Hauses (ich bin das Herz): Wir lieben dich so sehr. Alles Gute zum 46. Geburtstag. [...] Ich liebe dich so sehr, wir lieben dich so sehr. [...]", schrieb das Model zu einem Bild von seinem Mann.