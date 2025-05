John Krasinski: Gute Tipps für seinen Sexiest Man Alive-Nachfolger

Ein wenig Zeit bleibt Schauspieler John Krasinski (45) noch, ehe er das Amt als "Sexiest Man Alive" abtreten muss. Mitte November des vergangenen Jahres war er vom "People"-Magazin zum Nachfolger von "Grey's Anatomy"-Star Patrick Dempsey (59) gekürt worden. Für seinen Thronfolger, der ihn in rund einem halben Jahr ersetzen wird, hat der Ehemann von Emily Blunt (42) folglich ein paar Tipps parat.

Sein scherzhafter Ratschlag, den er via "People" mit seinem potenziellen Nachfolger teilte: "Schnall dich an. Es ist schwer, die Krone zu tragen, aber du wirst es schaffen. Bleib einfach konzentriert. Atme tief durch, du kommst da durch." Einen Wunschnachfolger benannte Krasinski zwar nicht. Jedoch geriet er im Verlauf des Interviews derartig ins Schwärmen über einen Mann, dass man es glatt als unterbewusste Werbekampagne für die nächste "Sexiest Man Alive"-Wahl verstehen konnte.

Lesen Sie auch

"Er verströmt die besten Vibes"

Die Rede ist von Regisseur Guy Ritchie (56), für den Krasinski unlängst vor der Kamera stand. Gemeinsam haben sie den Film "Fountain of Youth" gedreht, der ab 23. Mai bei Apple TV+ erscheinen wird. Den Filmemacher preist Krasinski mit den Worten an: "Wer ist nicht komplett vernarrt in Guy? Er ist so gesellig. Er hat die beste Ausstrahlung. Er ist der netteste, süßeste und ruhigste Mensch." Außerdem habe der britische Ex-Mann von Madonna (66) "einen tollen Akzent".

Der Respekt, den Krasinski dem Regisseur zollt, sei so hoch, dass er quasi in jede noch so kleine Rolle für ihn geschlüpft wäre: "Ich wäre Kellner in seinem Film gewesen. Als er mich dann fragte, ob ich die Hauptrolle in dem Film mit Natalie Portman spielen wolle, war das für mich das einfachste Ja, das ich je gegeben habe." Hoffentlich hängt nach dieser Aussage nicht der Haussegen schief - immerhin gab er Hollywood-Kollegin Emily Blunt 2010 ein ebenfalls nicht unerhebliches Jawort.