John Davidson: Tourette-Aktivist äußert sich nach BAFTA-Eklat

Tourette-Aktivist John Davidson hat sich nach dem Eklat bei den BAFTA-Awards zu Wort gemeldet. Er sei "zutiefst beschämt" über die Rassismus-Vorwürfe.
Nachdem es während der BAFTA-Verleihung am Sonntagabend zu unkontrollierten verbalen Tics gekommen war, hat sich der Tourette-Aktivist John Davidson (54) nun in einem emotionalen Statement zu Wort gemeldet. Der 54-Jährige, dessen Lebensgeschichte in dem preisgekrönten Film "I Swear" verfilmt wurde, reagiert damit auf die teils heftige Kritik in den sozialen Medien.