John Cusack wird 60: Der Schauspieler, der sich nie festlegen ließ

John Cusack feiert am 28. Juni seinen 60. Geburtstag. Seit seinem Durchbruch in den 80er-Jahren zählt er zu den vielseitigsten Schauspielern Hollywoods. Zuletzt stand er seltener vor der Kamera - und machte stattdessen vor allem mit seinem politischen Aktivismus auf sich aufmerksam.
Am 28. Juni feiert John Cusack seinen 60. Geburtstag - ein Schauspieler, der nie ganz in die klassischen Hollywood-Schubladen passen wollte. Schon als Teenager stand der US-Amerikaner vor der Kamera, in den 1980er-Jahren gelang ihm der Durchbruch. Danach etablierte er sich als vielseitiger Hauptdarsteller, der mit scheinbarer Leichtigkeit zwischen Romanze, Drama, Komödie und Thriller wechselte.