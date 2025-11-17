John Cook: „Solche Beispiele sind wertvoll“ – Podcaster lobt Haftbefehl-Doku

Eine Doku über den Rapper Haftbefehl schlägt hohe Wellen. Dessen Selbstzerstörung durch Drogen könne durchaus abschrecken, sagt ein Podcaster, der selbst abhängig war.
John Cook, früherer Grafiker und einer der Macher des preisgekrönten Podcasts „Sucht & süchtig“, rät Familien zum frühzeitigen Gespräch über die Gefahren durch Drogen. „Wir müssen unseren Kindern keine heile Welt vorspielen - denn die gibt es nicht“, sagte Cook im Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Montag). „Wer selbst wenig Berührung damit hat, glaubt vielleicht, das betreffe nur bestimmte Menschen. Aber das stimmt nicht.“