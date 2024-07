1 John Cena ist 16-facher WWE World Champion. Foto: Tinseltown/Shutterstock.com

Wrestling-Legende John Cena kündigt sein Karriereende an. Nach einer Abschiedstournee im nächsten Jahr wird er nicht mehr in den Ring treten.











Der Wrestling-Sport wird einen seiner bekanntesten Vertreter verlieren: John Cena (47) kündigte am Sonntag sein Karriereende an. Den nahenden Abschied teilte er beim "WWE Money in the Bank"-Event in Toronto, Kanada, mit. 2025 sei das letzte Jahr, in dem er im Ring auftreten werde.