9 Johannes Rebmann wäre an diesem Donnerstag 200 Jahre alt geworden. Foto: Stadtarchiv Gerlingen

Johannes Rebmann, einer der berühmten Söhne der Stadt, würde an diesem Donnerstag 200 Jahre alt. Am Sonntag ist ein Vortrag über den Berg, den der Missionar als erster Europäer beschrieben hat.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Gerlingen - Sie sind vom Strohgäu aus in die Welt gezogen, haben Menschen in Afrika, China oder Indonesien geholfen und an den christlichen Glauben herangeführt. Einer der berühmt gewordenen Missionare des 19. Jahrhunderts war der Gerlinger Bauernsohn Johannes Rebmann. Sein Geburtstag jährt sich am Donnerstag, 16. Januar, zum 200. Mal. Drei Tage später gibt es im Stadtmuseum einen Vortrag über Afrika und den Kilimandscharo. Zu diesem Berg hatte der fromme Mann eine besondere Beziehung.