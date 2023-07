Johannes Oerding in der Schleyer-Halle

8 Musikalischer Verkleidungskünstler: Johannes Oerding Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Johannes Oerding hat sein Publikum in der Schleyer-Halle mit Popsongs und Geschichten unterhalten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Er bringt nicht wenig Selbstbewusstsein auf die Bühne, Johannes Oerding, Deutschpopstar aus Münster. Jubel will er hören, von den Fans, die die Hanns-Martin-Schleyer-Halle am Sonntagabend zu gut zwei Dritteln füllen, ein bisschen Kreischen darf es auch gern sein – „Stellt euch vor, hier würden Harry Styles und Brad Pitt stehen!“ Die Fans liefern ihrem Helden die gewünschte Ekstase, die Frauen etwas lauter als die Männer, jene über 30 lauter als jene darunter, und Johannes Oerding, selbst nun auch schon 41 Jahre alt, wird so gewissermaßen zum Dirigenten seiner Schleyer-Chöre.