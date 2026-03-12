Johannes-Kepler-Gymnasium Leonberg: „Völlig verrückt“ – KI-Video vom Pfefferspray-Großeinsatz aufgetaucht

Auf Tiktok und Facebook wird derzeit tausendfach ein Video vom Einsatz der Rettungskräfte am Leonberger JKG angesehen. Die Fotos wurden mit Künstlicher Intelligenz manipuliert.
Ein Schüler hat am Dienstagmittag am Leonberger Johannes-Kepler-Gymnasium (JKG) einen Reizsstoff, wahrscheinlich Pfefferspray, versprüht. Dabei wurden 18 Schülerinnen und Schüler sowie vier Erwachsene leicht verletzt, das Gebäude musste geräumt werden. Nun ist auf Facebook ein Foto-Zusammenschnitt aufgetaucht, das Bilder des Großeinsatzes der Rettungskräfte zeigen soll.