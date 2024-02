Johanna von Koczian ist tot: Schauspielerin stirbt im Alter von 90 Jahren

1 Johanna von Koczian ist in Berlin Berlin aus dem Leben geschieden. (Archivbild) Foto: imago/Rainer Unkel/imago stock&people

Mit dem Lied „Das bisschen Haushalt“ war Johanna von Koczian in den 70er-Jahren berühmt geworden. Nun ist die Schauspielerin mit 90 Jahren gestorben.











Die Schauspielerin Johanna von Koczian ist tot. Sie sei am Dienstag im Alter von 90 Jahren in Berlin im Kreise ihrer Familie friedlich eingeschlafen, sagte ihre einstige Agentin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf die Familie. Johanna von Koczian war in den 70er-Jahren mit dem Lied „Das bisschen Haushalt“ berühmt geworden. Sie trat damit in der „Hitparade“ auf, Dieter Thomas Heck fegte dazu die Showtreppe.