In die Schule kommen Kinder aus unterschiedlichen Kulturkreisen.

Die Johann Ludwig Schneller Schule in der libanesischen Bekaa-Ebene hat schwäbische Wurzeln und wird von Stuttgart aus finanziell am Leben erhalten.











Auch das kann eine Frage von Leben oder Tod sein: In die Schule gehen oder zuhause bleiben? Eine Frage, die Odette El-Haddad Makhoul in den letzten Wochen tagtäglich quälte. Sie leitet seit kurzem die Johann Ludwig Schneller Schule in Khirbet Kanafar. Aus den Nachrichten kennt man die Region, in der der Ort liegt: die libanesische Bekaa-Ebene.