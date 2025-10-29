Johann Lafer adelt Remstal-Markt: In Weinstadt steht die beste Wursttheke der Republik

Bei einem vom Food-Magazin Feinschmecker veranstalteten Wettbewerb hat sich der Remstal-Markt Mack den Platz an der Sonne gesichert – weil er neben Service auch 380 Sorten bietet.
Die beste Auswahl an Lyoner, Presskopf und Wacholderschinken findet sich nicht in Hamburg, Frankfurt oder München, sondern im Remstal. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls das bekannte Food-Magazin Feinschmecker – und hat den Remstal-Markt Mack in Weinstadt mit dem Titel „Deutschlands beste Wursttheke 2025“ ausgezeichnet. Sowohl bei der Sortenvielfalt als auch bei der Servicequalität schneidet der Einkaufsmarkt in der Strümpfelbacher Straße eine gute Scheibe besser ab als die vermeintlichen Feinkost-Tempel der Republik.